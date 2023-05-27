حُسم الأمر .. برشلونة يتخذ القرار النهائي في صفقة يانيك كاراسكو

البلجيكي رفض كل العروض الإنجليزية لضمه

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى حالة من الإجماع على حسم التعاقد مع يانيك كاراسكو جناح أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

صاحب الـ29 سنة ارتبط بشكل وثيق ببرشلونة منذ الميركاتو الشتوي، حيث حاول النادي إحضاره في يناير كبديل لممفيس ديباي الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد، لكنه اكتفى بتأمين خيار شراء بعقد اللاعب في الصيف مقابل 15 إلى 20 مليون يورو.

الصحفي الإسباني توني خوانمارتي قال إن إدارة برشلونة قررت المضي قدمًا في خطوات التعاقد مع كاراسكو بسبب مستواه على مدار موسم 2022/2023، ولكن هناك بعض العقبات أمام الصفقة.

وأوضح أن برشلونة لن يدفع مبلغ الـ20 مليون يورو الذي يطلبه أتلتيكو مدريد، وسيقوم بالتفاوض مع النادي الإسباني خلال الأسابيع القليلة المقبلة من أجل تخفيض هذا المبلغ لضم الجناح البلجيكي بسعر أقل.

وأما بالنسبة لكاراسكو نفسه فقد تلقى العديد من العروض من بعض أندية الدوري الإنجليزي، لكنه أغلق باب المفاوضات لأنه يريد الانتقال لبرشلونة فقط.

ونجح صاحب الـ29 سنة في تسجيل 10 أهداف ولعب 5 تمريرات حاسمة في 43 مباراة لعبها مع أتلتيكو بكل البطولات هذا الموسم، وهو ما أقنع برشلونة بفكرة جلبه إلى كامب نو، وجذب أنظار الأندية الأخرى تجاهه.