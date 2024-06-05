حُسم الأمر .. الاتحاد يختار الراحل بين كريم بنزيما وعبد الرزاق حمدالله

مفاجأة في كواليس القرار الاتحادي

كان واضحًا منذ البداية أن ثنائية كريم بنزيما وعبد الرزاق حمدالله لن تنجح في الاتحاد رغم تميز المهاجمين! وقد حان الوقت للتضحية بأحدهما بعد الموسم المخيب في 2023-2024.

الموسم شهد أداءً مميزًا من الهداف المغربي ومخيبًا من نظيره الفرنسي، لكن رغم ذلك فقد قرر الاتحاد التخلي عن حمدالله هذا الصيف، حسبما أفادت صحيفة الرياضية.

الصحيفة أكدت أن القرار حُسم بالفعل والإدارة استقرت على رحيل حمدالله لاستحالة نجاح ثنائيته مع بنزيما، مشيرة إلى أن اللاعب نفسه يُريد الرحيل كذلك قبل انطلاق المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الرياضية أن الإدارة تنتظر اعتماد ميزانية الأندية من قِبل برنامج الاستقطاب للدخول في مفاوضات مع مُعوض حمدالله في الهجوم، مشيرة إلى أن الاتحاد مقبل على تغيير كبير في ملف اللاعبين الأجانب.

يُشار إلى أن حمدالله انضم للاتحاد في بداية عام 2022، بعد فسخ عقده من جانب النصر، وسط جدل كبير، وقد حقق نجاحًا ملفتًا مع الفريق بقيادته للفوز بلقب الدوري وكأس السوبر وتُوج معه هدافًا للفريق في الموسم قبل الماضي.