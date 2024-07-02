حُسم الأمر .. الاتحاد يتفق مع مدربه الجديد لخلافة جاياردو

الفريق السعودي ارتبط بالكثير من الأسماء

كشفت العديد من المصادر الصحفية عن استقرار الاتحاد على مدربه الجديد الذي سيخلف مارسيلو جاياردو الذي كان الرئيس الجديد، لؤي ناظر، قد أعلن إقالته.

العميد ارتبط بالعديد من الأسماء أبرزها جوزيه مورينيو وماركو سيلفا وجان بيير جاسبيريني ولكنه اختار في النهاية التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي الذي رحل عن تدريب ميلان هذا الصيف.

ماجد هود، الصحفي في صحيفة الرياضية السعودية، أكد توصل الاتحاد لاتفاق كامل مع بيولي على قيادته الموسم القادم، مشيرًا إلى أن ذلك حدث بتوصية من المدير الرياضي رامون بلانيس.

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جمهور الاتحاد واجه الكشف عن المدرب الجديد بالكثير من الاستياء والدهشة، وقد أبدى العديد منه رغبتهم في التعاقد مع مدرب أفضل خاصة على صعيد تحقيق البطولات.

يُشار إلى أن بيولي لم يستطع الفوز سوى بلقب واحد طوال مسيرته الكروية، التي شهدت عمله مع ما يزيد عن 10 أندية وامتدت لما يقرب الـ24 عامًا، وهو لقب الدوري الإيطالي موسم 2021-2022 مع ميلان.