حُسمت .. سافيتش يعلن قراره النهائي بين الهلال ويوفنتوس

اللاعب الصربي اتخذ قراره بالفعل

حسم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم وسط لاتسيو قراره واختار ناديه الذي سيلعب له الموسم القادم، علمًا أن خياراته حُصرت مؤخرًا بين تجديد عقده مع النسور أو الانتقال إلى يوفنتوس أو تغيير الأجواء تمامًا باللعب مع الهلال.

كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو كان قد أكد مؤخرًا رفضه بيع نجمه الصربي وإصراره على تجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم القادم، لكن المصادر المتابعة أشارت إلى أن سافيتش يرفض تجديد العقد ويرغب في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن النادي العاصمي.

صحيفة كورييري ديلو سبورت أفادت في وقت متأخر من مساء أمس أن الهلال قدم عرضًا مغريًا جدًا لسافيتش ولاتسيو، حيث عرض على اللاعب 20 مليون يورو سنويًا كما قدم على طاولة المفاوضات للنادي الإيطالي 40 مليون يورو، وهو المبلغ المطلوب من لوتيتو للموافقة على البيع والذي لم يصل له يوفنتوس أبدًا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن رد سافيتش متوقع أن يصل اليوم الإثنين، وهو ما حدث بالفعل وكشفت عنه صحيفة ريببليكا الإيطالية منذ قليل، حيث أكدت موافقة صاحب الـ28 عامًا على العرض السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن سافيتش رضخ لإغراء المال وفضل الهلال على البقاء في لاتسيو أو الانتقال لفريق السيدة العجوز، مشيرة إلى أن الصفقة قد تُحسم تمامًا اليوم خاصة أن الهلال لبى طلبات لاتسيو المادية.

يذكر أن سافيتش يلعب للاتسيو منذ عام 2015، ومنذ ذلك الحين، خاض معه 341 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 69 هدفًا وصنع 59 آخرين.