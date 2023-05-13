حُسمت؟ رئيس الهلال يرد أخيرًا على تقارير انضمام ليونيل ميسي

فهد بن نافل يتحدث عقب الفوز بكأس الملك

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رغم فوز الهلال مساء أمس بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الوحدة بركلات الترجيح، ورغم الحديث عن مستقبل المدرب رامون دياز واللاعبين الأجانب، إلا أن الشغل الشاغل للمراسلين السعوديين خلال حوارهم مع فهد بن نافل رئيس النادي كان المفاوضات مع ليونيل ميسي.

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الهلال يُعد أحد الوجهات المحتملة لبطل العالم عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وقد ارتفعت أسهم النادي كثيرًا وذهبت عديد المصادر إلى حسمه بالفعل للصفقة الكبرى التي ستجعل ميسي أكثر الرياضيين أجرًا في التاريخ.

بن نافل سُئل عن مسار المفاوضات مع ميسي فما كان منه إلا رفض الإجابة ومنح أي معلومات خاصة بالأمر، إذ قال "لن أتحدث عن ميسي، إن حدث شيء رسمي سيصدر به بيا من المركز الإعلامي للهلال".

مستقبل النجم الأرجنتيني مازال معلقًا بين عدة وجهات، حيث يُحاول ناديه الفرنسي تجديد عقده فيما يسعى برشلونة لاستعادته لكنه يُواجه مصاعب مالية وبيروقراطية مع رابطة الدوري الإسباني، وحال اضطر لمغادرة أوروبا سيكون عليه الاختيار بين الدوري الأمريكي والسعودي.

يُشار إلى أن المصادر الإعلامية تُجمع على قيام إدارة الهلال بثورة كبيرة على صعيد اللاعبين الأجانب في الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، خاصة بعد الفشل في الفوز بالدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

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