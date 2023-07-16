حُسمت .. النصر يُحدد موعد الفحص الطبي وتوقيع العقود مع سيكو فوفانا

الصفقة الثانية للنصر هذا الصيف

أنهى النصر الاتفاق حول التفاصيل الأخيرة مع الإيفواري سيكو فوفانا ليحسم أخيرًا صفقته الثانية هذا الصيف، إذ كان قد توصل لاتفاق بالفعل مع فريقه لانس الفرنسي.

وصيف الدوري السعودي لم يضم سوى مارسيلو بروزوفيتش من إنتر استعدادًا للموسم الجديد، وقد دخل في مفاوضات طويلة مع فوفانا تخللها حديث عن تراجعه بطلب من المدرب لويس كاسترو لكن النهاية السعيدة حدثت أخيرًا.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن فوفانا سيصل البرتغال ظهر غدٍ الإثنين للخضوع هناك للفحوصات الطبية المعتادة قبل توقيع العقود، حيث تم الاتفاق بين الأطراف جميعًا على تفاصيل الصفقة.

النصر مرتبط بعدد من الأسماء لدعم صفوفه الموسم القادم أبرزها ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ ودافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وموسى ديابي جناح باير ليفركوزن.

يذكر أن فوفانا ظهر في 39 مباراة مع لانس خلال الموسم الماضي 2022-2023 سجل بها 9 أهداف وصنع 6 بمختلف المناسبات.