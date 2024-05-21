حيوا أبطال السعودية مع ألعاب سافي

تدعو مجموعة ألعاب سافي، الشريك الرئيسي للهلال، جميع مشجعي النادي للانضمام إليها في منطقة مشجعي CHAMP19NS قبل المباراة النهائية للموسم على ملعب المملكة أرينا يوم الخميس 23 مايو/ أيار الحالي.

تقع منطقة المشجعين بالقرب من المدخل الرئيسي، وقد تم تصميمها لتقريب المشجعين من الملعب، وتقدم مزيجًا فريدًا من الترفيه والألعاب وكرة القدم.

وسيكون هذا النشاط المجاني مفتوحًا من الساعة 5 مساءً، ويتضمن بعض الطرق الرائعة للاحتفال بموسم الهلال القياسي.

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ستتاح للمشجعين فرصة الفوز بجوائز، ومعرفة المزيد عن مجموعة سافي ومهامها، والاحتفال بإنجازات الهلال قبل المباراة المرتقبة ضد الطائي.

وإليك المجموعة الكاملة لأنشطة المشجعين الرائعة التي يمكنك أن تكون جزءًا منها.

نفق CHAMP19NS

ستعرض هذه المساحة الإعلامية، التي تحمل اسم CHAMP19NS Tunnel، مهام مجموعة سافي، وستقدم نظرة ثاقبة حول الشراكة مع الهلال.

بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي النفق على لعبة اختبار رد فعلك، المستوحاة من التدريب الانعكاسي لنخبة حراس المرمى، وتساعد هذه اللعبة على تطوير المهارات وردود الفعل الحاسمة لتحقيق أعلى أداء على أرض الملعب.

محطة EAFC24

تنافس ضد زملائك المشجعين في سلسلة من ألعاب EAFC24 القصيرة. يبقى الفائز موجودًا، ما يخلق جوًا مثيرًا وتنافسيًا.

ركن Stumble Guys

العب إحدى ألعاب "سافي" الأكثر شهرة، Stumble Guys، واستمتع باللعب المثير والفوضوي الذي أسر اللاعبين في جميع أنحاء العالم.

كشك التصوير والفسيفساء

التقط لحظاتك الخاصة في كشك التصوير وساهم في فسيفساء CHAMP19NS العملاقة، ولتي تربط المشجعين واللاعبين معًا لإنشاء ذكرى دائمة للاحتفال.

تحدي الهدف الرقمي

اختبر مهاراتك في كرة القدم من خلال إعداد رقمي يسمح للمشجعين بالتصويب على المرمى وتسجيل النقاط. يعد هذا النشاط التفاعلي مثاليًا لاستعراض دقتك وإحكامك.

الترفيه المباشر

استمتع بالأجواء المفعمة بالحيوية مع مضيف ودي جي، ما يضمن الترفيه والمشاركة بدون توقف طوال الحدث.

لعبة تيك تاك تو التي تعتمد على كرة القدم

تنافس وجهاً لوجه مع المشجعين الآخرين في لعبة تيك تاك تو التي تعتمد على كرة القدم، سدد الكرة على المرمى لتصطف على شكل علامتي X وO وتحقق النصر!

قمصان موقعة

سيتم توزيع 19 قميصًا موقعًا في هذا اليوم، ما يتيح للجماهير فرصة الحصول على جزء من موسم الهلال الرائع.

قل كلمتك!

شارك في قسم مقابلات المشجعين قبل المباراة، حيث يمكن للجماهير الإجابة على الأسئلة المتعلقة بشراكة الهلال مع "سافي". الإجابات الصحيحة ستكسب المشجعين فرصة للفوز بالقميص.

وتوجه إلى الملعب لإظهار دعمك للأبطال، حيث تفصل مباراتان فقط فريق المدرب جورجي جيسوس، من إكمال موسم دوري روشن بدون هزيمة.

الحدث: منطقة المشجعين بمجموعة Savvy Games CHAMP19NS

المكان: صالة المملكة، الرياض

الزمان: الخميس 23 مايو/ أيار من الساعة 5 مساءً

لمعرفة المزيد عن Savvy Games Group، تفضل بزيارة https://savvygames.com/

أو تابع قناة المجموعة على Instagram والتي تم إطلاقها حديثًا https://www.instagram.com/savvygamesgroup/