حيوان شديد الذكاء يتوقع بداية صادمة لإنجلترا في كأس العالم

خسارة غير متوقعة أمام إيران

عندما تبدأ أي بطولة كبرى بحجم كأس العالم، تلجأ الفرق أحيانًا إلى التوقعات حتى لو كانت من حيوانات أو حواسب آلية، على سبيل التفاؤل والتبؤ بالمستقبل.

العاملون في حديقة "Fairytale Farm" الإنجليزية، قاموا بالاستعانة بحيوان من فصيلة الألبكة لمعرفة مصير منتخب إنجلترا في المونديال.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إنهم قرروا الاستعانة بأحد الحيوانات من هذه الفصيلة، والذي يبلغ عمره 10 سنوات واسمه "ألفي"، وذلك لتميز حيوان الألبكة بالذكاء والاستجابة العالية.

وبعدها قاموا بوضع علم إنجلترا على جسد حيوان الألبكة، ليختار بين أعلام المنتخبات التي يلعب أمامها الفريق، جاءت التوقعات ببداية صادمة للمونديال بالخسارة أمام إيران.

ولكن على الجانب الإيجابي بالنسبة للإنجليز، توقع "ألفي" فوز إنجلترا على ويلز وتأهلها إلى دور الـ16 ولكن في المركز الثاني بالمجموعة الثانية خلف الولايات المتحدة الأمريكية بفارق الأهداف.

وجاء الشكل النهائي للمجموعة وفقًا للتوقعات، حصول كل من إنجلترا وأمريكا على 6 نقاط، مقابل 3 لكل من ويلز ومنتخب إيران في دور المجموعات.

جدير بالذكر أن إنجلترا تلعب مباراتها الأولى في كأس العالم يوم 21 نوفمبر الجاري أمام إيران، قبل اللعب بعدها أمام الولايات المتحدة وويلز.