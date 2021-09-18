حيلة من كومان لحماية نجم برشلونة من صافرات الاستهجان

بادرة طيبة من كومان..

يحاول المدير الفني لبرشلونة رونالد كومان حماية نجومه من الانتقادات، وقد ينعكس ذلك على مباراة غرناطة، عندما يُجلس سيرجي روبيرتو بجواره على دكة البدلاء خوفًا عليه من صافرات استهجان كامب نو.

وتعرض روبيرتو إلى هجوم حاد من جماهير كامب نو في مباراة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، وهو ما تسبب في انهياره بغرف خلع الملابس وخروج جيرارد بيكيه للدفاع عنه أمام وسائل الإعلام.

صحيفة "ماركا" أشارت إلى أن كومان يخشى على روبيرتو من التعرض لصافرات الاستهجان مرة أخرى، ولهذا فإنه يدرس عدم الدفع به أمام غرناطة يوم الإثنين واستبداله بسيرجينو ديست في الجبهة اليمنى.

في الواقع، هذه ليست المرة الأولى التي يحمي فيها كومان نجومه من صافرات الاستهجان، فسبق وأن فعلها مع صامويل أومتيتي بعدما لم يدفع به في مباراة خيتافي في أعقاب تعرضه للصافرات أثناء الإحماء.

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جماهير برشلونة بشكل عام لا تتوقف عن انتقاد لاعبيها هذا الموسم، والبداية كانت من كأس جوان جامبر عندما أطلقت صافرات الاستهجان على أنطوان جريزمان وميراليم بيانيتش وجوردي ألبا وروبيرتو وأومتيتي.

وتكرر أمر صافرات الاستهجان أيضًا مع جريزمان في مباراة خيتافي، ليتخذ قراره بعد ذلك بمغادرة برشلونة والتوجه إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة لمدة عامين.

لكن مع بقاء سيرجي روبيرتو وألبا وأومتيتي في العملاق الكتالوني، يبدو أن الجماهير لن تتوقف عن التصفير عليهم رغم محاولات قادة البرسا الآخرين مثل بيكيه وسيرجيو بوسكيتس حث المدرجات على عدم فعل ذلك.

الجدير بالذكر أن برشلونة انتصر في مباراتين من ثلاث مباريات خاضها هذا الموسم في الدوري الإسباني، وتأجلت مباراته الرابعة مع إشبيلية لأجل غير مسمى، على أن يلعب مع غرناطة وليفانتي وقادش ثم بنفيكا خلال الأسبوع القادم فقط.