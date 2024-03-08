حيلة فاشلة .. حجة ريال مدريد جعلته يعترف بـ"ازدراء" بيلينجهام لمانزانو!

تم تثبيت العقوبة وإغلاق الملف تمامًا

قضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني، على كل آمال ريال مدريد في الاستعانة بلاعبه جود بيلينجهام قبل يوم 31 مارس الجاري.

بيلينجهام صرخ في وجه الحكم خيل مانزانو قائلًا بعد إلغاء هدفه ضد فالنسيا يوم السبت الماضي في الثانية الأخيرة:"إنه هدف لعين"، ليكتفي ريال بالتعادل 2/2 بعد إلغاء هدف الفوز، ويفتقد كذلك لمجهودات لاعبه الإنجليزي لمباراتين محليتين بسبب هذه الواقعة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت إن ريال حاول الاستئناف بشتى الطرق على هذا القرار، ولكن الأمر تم حسمه تمامًا، بغياب اللاعب عن مواجهتي سيلتا فيجو وأوساسونا بالدوري الإسباني يومي 10 و16 مارس.

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وهو ما يعني أن ريال يمكنه توديع النجم الإنجليزي الآن حتى نهاية هذا الشهر، لأنه سيشاهد المباراتين القادمتين في الدوري من المدرجات، وبعدها سيذهب مع منتخب إنجلترا لخوض مباراتين وديتين أمام البرازيل وبليجكا يومي 23 و26 مارس على التوالي.

ومن جانبه قالت الصحيفة إن خيل مانزانو وجه تهمة ازدراء الحكام إلى بيلينجهام، لذلك تم تطبيق المادة 124 من قانون الانضباط عليه.

ريال لم يكن مقتنعًا بهذا الأمر، وتقدم باستئناف يقول فيه إن اللاعب لم يقصد إهانة الحكم، بل قال جملة "إنه هدف سخيف" تعبيرًا عن كان يعبر عن غضبه من انتهاء المباراة بإلغاء الهدف عمومًا في ظل التوتر السائد خلال تلك اللحظات.

وأوضحت لجنة الاستئناف في تقريرها:"ريال مدريد اكتفى بتقديم مقطع فيديو بتسلسل الأحداث، مع تواجد اللاعب إلى جانب لاعبين آخرين بجوار الحكم، وبالتالي لم يتم إثبات أي شيء".

واستنتجت اللجنة أن ما فعله ريال مدريد جعله يعترف ضمنيًا بما قام به بيلينجهام، مما ينفي إمكانية وجود أي خطأ مادي ارتكبه الحكم، لذلك تم تطبيق الحد الأدنى من العقاب في هذه الحالات بإيقافه لمدة مباراتين.