حيلة جديدة من "جوارديولا" .. ثغرة قانونية تمنح داني ألفيش حريته رغم الحكم بسجنه!

محاولة لإنقاذ البرازيلي بعد 13 شهرًا داخل محبسه

تبذل إينيس جوارديولا، محامية النجم البرازيلي داني ألفيش، جهدًا كبيرًا من أجل الحصول على إطلاق سراح مؤقت للاعب برشلونة السابق الذي يقبع في السجن منذ 13 شهرًا.

وعوقب لاعب كرة القدم البرازيلي السابق بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر، بالإضافة إلى 5 سنوات من الإفراج المشروط، وتعويض قدره 150 ألف يورو، بعد إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة في ملهى ليلي ببرشلونة.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ألفيش الذي قضى 13 شهرًا أي حوالي ربع مدة العقوبة المقررة في حقه داخل السجن، من حق موكلته أن تستأنف على الحكم وهذا من شأنه أن يحوله إلى "سجين مؤقت"، ويعتبر الحكم الصادر ضده غير نهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن هذا الاستئناف من الممكن أن يسمح للمحكمة بإطلاق سراح البرازيلي "مؤقتًا"، حتى صدور حكم نهائي في القضية، بشرط ألا تكون هناك إدانة نهائية ضده من جميع الأطراف القضائية.

وأوضحت "آس" أن القضية يمكن أن تستغرق وقتًا أطول بمجرد أن تصل محكمة العدل العليا في كتالونيا، وفي هذه الحالة فإن إطلاق سراحه المؤقت لن يكون مستبعدًا، وستكون تلك هي المعركة التالية للفريق القانوني المرافق لألفيش في هذه القضية.

وكانت إينيس جوارديولا محامية البرازيلي داني ألفيش، قد قالت في أول تعليق لها على الحُكم "4 سنوات ونصف أفضل من 9 أو 12، مع هذا فنحن ماضون نحو استئناف الحكم ومواصلة الطريق حتى النهاية. مازلت أؤمن ببراءة ألفيش وليس علي سوى ذلك".