حيرة داخل ريال مدريد بشأن فيرلاند ميندي والسبب ألفونسو ديفيز!

مركز الظهير الأيسر يُشغل ريال مدريد

يمر النجم الفرنسي فيرلاند ميندي بفترة رائعة مع ريال مدريد حاليًا، في ظل تطور مستواه مؤخرًا والاعتماد عليه بشكل كبير، ولكن هناك حيرة داخل ناديه بسبب خلال الوقت الحالي.

وكشفت صحيفة "ماركا" عن أن ريال مدريد الذي يفكر في التعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لبايرن ميونخ الألماني الذي ينتهي عقده في 30 يونيو 2025، يرى أنه يجب الاعتماد إما عليه أو على ميندي المتألق حاليًا.

وأضافت الصحيفة أن هناك طرفان في مركز الظهير الأيسر بنادي ريال مدريد، وهما فرانسيسكو جارسيا الذي ينتظر الفرصة حيث يتبقى في عقده 4 سنوات، بالإضافة إلى ميجيل جورتيز الذي قد يعود من جيرونا المعار له، حال عدم تسديد مبلغ 35 مليون يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وينتهي عقد ميندي مع ريال مدريد في 30 يونيو 2025، وتم طرح التجديد عليه ولكن العقد لم يعجبه، وفي نفس الوقت ظهر ألفونسو ديفيز كخيار للمستقبل، خاصة وأنه يبلغ من العمر 23 عامًا، حيث يتم التفاوض مع بايرن ميونخ، الذي يضغط بقوة على اللاعب الكندي من أجل تمديد عقده.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وأبدت جماهير ريال مدريد سعادتها بمستوى ميندي الذي جاء بطلب من زين لدين زيدان، خاصة في مباراة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، بعدما تصدى للنجم البرتغالي بيرناردو سيلفا.

وعلى الجانب الآخر، لا يسير موسم ألفونسو ديفيز على ما يرام، حيث يبدو أن أخبار مفاوضات ريال مدريد تؤثر عليه، وسيكون أمامه فرصة في مواجهة الميرنجي ضد بايرن ميونخ بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، من أجل إثبات أنه أفضل خيار أمام الفريق الملكي لشغل مركز الظهير الأيسر.