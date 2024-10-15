"إنها حية وترانا!".. هكذا يتعامل لويس إنريكي مع فقدان ابنته تشانا

تجربة صعبة مر بها المدرب الإسباني

لا يتخيل أي أب بشاعة فقدان ابنه في سن مبكرة، لكن كان على لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الحالي أن يمر بهذه التجربة الصعبة حين فقد ابنته تشانا بسبب المرض في 2019.

لكن إنريكي يعطي الدرس تلو الآخر حيال تعامله مع هذه الفاجعة، وهذا ما تجلى في السلسلة الوثائقية "ليس لديك فكرة سيئة" التي يتم بثها عبر شبكات "موفيستار" وتتناول محطات من حياة المدرب الإسباني.

وقال إنريكي: "أعتبر نفسي محظوظًا. جاءت تشانا لتعيش معنا لمدة تسع سنوات رائعة، لدينا آلاف الذكريات عنها، مقاطع فيديو، وأشياء كثيرة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يتابع لويس إنريكي قائلاً إن والدته لم يكن لديها صور لتشانا في المنزل وإنه هو نفسه أخبرها أن عليها قبول ما حدث من منظور آخر، فيضيف: "لم يكن بإمكان والدتي الاحتفاظ بصور تشانا في المنزل حتى وصولي".

وقال لها: "لماذا لا توجد صور لتشانا؟ تشانا على قيد الحياة، وهي ليست هنا جسديًا، لكنها روحيًا معنا، نتحدث عنها كل يوم ونضحك".

واختتم حديثه حول تلك النقطة قائلاً: "أعتقد أن تشانا لا تزال ترانا، وأقول لنفسي: بالتأكيد لديها طريقة ترى بها ما عشناه في هذا الأمر".. في إشارة إلى وفاتها متأثرة بسرطان العظام.