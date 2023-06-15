حول أنظاره إلى توتنهام .. نجم جديد يدخل خطط الهلال لتعويض خيبة ميسي

أحمد رفعت
Tottenham players Newcastle Tottenham Premier LeagueGetty
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هل ينجح الهلال في تعويض فشل صفقة ميسي؟

ما زالت محاولات نادي الهلال جارية، من أجل التعاقد مع جناح مميز، يستطيع تعويض فشل صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي رفض عرض الزعيم وفضّل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي خلال صيف 2023.

وأشارت شبكة "CBS" الأمريكية، إلى أن الهلال يخطط للتعاقد مع الكرواتي إيفان بيريشيتش، جناح نادي توتنهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الشبكة أن الهلال وضع إيفان بيريشيتش على رأس أولوياته في فترة الانتقالات الصيفية، بهدف تدعيم مركز الجناح في صفوف الفريق.

وانضم بيريشيتش إلى توتنهام في موسم 2022-2023 قادمًا من إنتر ميلانو الإيطالي، ليقدم مستوى مميز مع الفريق، حيث سجل هدف واحد وصنع 12 هدفًا.

ويرغب نادي الهلال في تدعيم صفوفه بشكل جيد، بعد خروجه من موسم 2022-23 ببطولة واحدة وهي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يستهدف السيطرة على البطولات الموسم المقبل.

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