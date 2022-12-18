حمى نهائي المونديال .. تلفاز هدية لمسن بسبب عادة غريبة!

الأرجنتين تعيش على وقع كأس العالم

لا حديث في الشارع الأرجنتيني حالياً إلا عن كأس العالم قطر 2022 والنهائي الذي يجمع البلاد مع المنتخب الفرنسي مساء الأحد.

ويبحث الجميع في البلاد عن سبل لمتابعة مباريات رفقاء ميسي ومشوارهم للبحث عن المجد، وبعضهم لجأ لوسائل غير تقليدية.

أصبح كارلوس، 82 عاماً، من مقاطعة فرافيجا بمدينة بارانا من أشهر المشجعين في بلاده بسبب الطريقة التي استخدمها لمشاهدة المباريات.

المسن الذي لا يملك تلفازاً اعتاد أخذ كرسيه والجلوس أمام واجهة أحد المحلات لبيع الأجهزة الإلكترونية من أجل مشاهدة المباريات.

صاحب المحل استجاب للدعوات على وسائل التواصل الاجتماعية بمساعدة كارلوس، وتواصل معه وأعطاه شاشة بحجم 55 بوصة حتى يتمكن من متابعة اللقاء من المنزل.