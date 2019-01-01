حمودي يتفق مع الأهلي على فسخ التعاقد بالتراضي

حمودي يقترب من الرحيل عن الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الأهلي المصري توصل لاتفاق مع أحمد حمودي جناح الفريق لفسخ التعاقد بالتراضي.

وكان الأهلي قد أخرج حمودي من القائمة التي ستخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد مما يصعب فرصه مع الفريق.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن حمودي اتفق مع إدارة على فسخ التعاقد بالتراضي حتى يتثنى له الانضمام لفريق أخر.

وأشارت التقارير أن حمودي اتفق مع إدارة الأهلي على التنازل عن قيمة العقد في العام الأخيرة مقابل حصوله على الاستغناء به.

وظهر حمودي في اهتمامات أكثر من ناد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على رأسهم الإسماعيلي وإنبي وسموحة والاتحاد السكندري والجونة.