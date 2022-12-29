حملة هجوم ضد نجم مانشستر يونايتد بسبب "وشم ما قبل المباراة"

تسبب أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد، في حالة من الغضب لدى جماهير النادي الإنجليزي قبل مواجهة وولفرهامبتون يوم السبت القادم.
مانشستر نجح في تحقيق الفوز على حساب نوتنجهام فورست يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 3/0، ليتوجه فريق المدرب إريك تين هاج بثقة نحو الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي.
جارناتشو قرر الاستعداد لهذه المباراة بطريقة غريبة، بعدما نشر قصة على موقع "إنستجرام" وهو يحصل على وشم جديد على ساقه، رغم أن فريقه سيلعب في غضون يومين فقط.
وقامت الجماهير بمهاجمة التوقيت الذي قرر فيه جارناتشو الحصول على وشم، وقال البعض إنه يدمر موهبته بسبب اهتمامه بهذه الأمور على حساب مستواه في الملعب.
جدير بالذكر أن صاحب الـ18 سنة ظهر في 10 مباريات مع الفريق الأول للشياطين الحمر هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين وقام بصناعة مثلهما.
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