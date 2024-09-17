"حملة ممنهجة ضدي" وبيريز مستاء.. فينيسيوس يتصدر الصحف مرة أخرى!

البرازيلي يثير الجدل مرة أخرى..

تصدر نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور عناوين الأخبار مرة أخرى هذا الأسبوع، بعد أن توجه باحتفال "اهدؤوا" الشهير لجماهير ريال سوسييداد عقب تسجيله في شباكهم على ملعب "أنويتا".

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البعض رأى أن البرازيلي مجددًا يستفز الجماهير، فيما قلل البعض من شأن هذا الاحتفال في وسط حالة عامة تواجه فينيسيوس جونيور وتجعله حديث الصحف كل فترة وجيزة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

شبكة "كادينا سير" أفادت بأن هناك أشخاصًا في إدارة ريال مدريد انزعجوا من تصرفات فينيسيوس، خصوصًا التصريحات الأخيرة بأن إسبانيا ينبغي أن يعاد النظر في استضافتها لكأس العالم 2030 في ظل السجل العنصري الذي يشوبها.

تزعم الشبكة أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، هو من بين الأشخاص الأكثر استياء من هذه التصريحات، رغم أنه كان أشد داعمي فينيسيوس في كل سياق تعرض فيه للعنصرية.

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الشبكة ذاتها تشير إلى أن الدولي البرازيلي يشعر أن هناك "حملة ممنهجة ضده" في الإعلام الإسباني، كما أنه منزعج للغاية من التقارير التي تزعم وجود مشاكل بينه وبين كيليان مبابي نجم ريال مدريد الجديد.