حملة للتبرعات من أجل برشلونة؟ معاشه 800 يورو ويتبرع بـ 1000

عشق البرسا يحرك الحجر..

أجبر الوضع الاقتصادي الصعب في برشلونة بعض أعضاء الجمعية العمومية على حث الجماهير على التبرع بأموالهم لمساعدة النادي على عبور هذه الفترة الصعبة.

ويعقد برشلونة في الوقت الراهن اجتماعًا للجمعية العمومية لمناقشة ميزانية العام الماضي والمقبل، بجانب التصويت على مشروع "إسباي برسا" الذي ينطوي على الحصول على قرض بقيمة مليار ونصف يورو.

هذا القرض يهدف في المقام الأول إلى تطوير ملعب كامب نو وبقية مرافق برشلونة المختلفة، وأثناء مناقشته يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الإدلاء برأيه.

وظهر أحد الأعضاء وأرسل رسالة بضرورة دعم الجماهير للنادي، فقال "ما الذي يفعله الشركاء (أعضاء الجمعية) في مثل هذا الوضع المؤسف؟ ما حدث في الماضي قد مضى".

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كما أضاف "الآن علينا إحكام الأحزمة للمرور من هذه الفترة الخطيرة للغاية، أجمع 800 يورو من معاش تقاعدي، أنا على استعداد لمنح النادي 1000 يورو شهريًا".

وأتم العضو "سنجمع المال من أجل مساعدة مجلس الإدارة، إنها لحظة حساسة في تاريخ برشلونة، نعم يمكننا المساعدة".

ويعاني برشلونة من أزمة اقتصادية قوية في آخر عامين بعد التعرض للكثير من الخسائر بسبب فيروس كورونا، والآن بات من ضمن حلول مواجهة الأزمة التبرع على شاكلة هذا العضو العاشق للبلوجرانا.