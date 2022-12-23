حملة قومية في الأرجنتين للدفاع عن لاوتارو بعد كأس العالم!

صفر أهداف لمهاجم إنتر في المونديال

بدأت حملة قومية في الأرجنتين للدفاع عن مهاجم المنتخب لاوتارو مارتينيز عقب الأداء الضعيف في كأس العالم رغم تتويج الفريق باللقب.

وفشل لاعب إنتر في هز الشباك في البطولة، وتراجع دوره لمقاعد الاحتياط لحساب خوليان ألفاريز، بالإضافة لإضاعة عدة فرص سهلة على مدار المسابقة.

وتعرض لاوتارو أثناء البطولة لهجوم كبير عليه بسبب تراجع مستواه والكرات السهلة الضائعة أمام المرمى، والتي كادت تكلف رفقاء ليونيل ميسي الكأس الذهبية.

ولكن قام العديد من الإعلاميين والجمهور بنشر منشورات على وسائل التواصل تدافع عن اللاعب، وتذكر بدوره الكبير في التصفيات وكوبا أمريكا التي تُوج الفريق بلقبها الصيف قبل الماضي.

وذكر البعض بالأهداف التي سجلها لاوتارو في تلك الفترات وكيف كان نجم البلاد، وشبهوا تلك الفترة الصعبة بما مر به أنخيل دي ماريا أيضاً في الماضي، رافضين الهجوم عليه من قبل بعض الجماهير.