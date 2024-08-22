عرض رايجون لاقى سخرية كبيرة من المتابعين للأولمبياد

استخدم المصور دارين بيرسون، الشهير بـ"داريوستوين"، الضوء لرسم 44 صورة فردية تعرض حركات مختلفة من روتين رقص البريك دانس الشهير للأسترالية راشيل جان "رايجون"، في أولمبياد باريس 2024.

وتعرضت "رايجون" لسخرية كبيرة بعد عرضها في أولمبياد باريس الأخيرة، حيث طالتها عدة اتهامات بالوصول إلى هذا الحدث الرياضي العالمي بطريقة غير شرعية.

وتم إدراج رياضة "البريك دانس" كرياضة أولمبية في برنامج باريس الأولمبي 2024، بعدما ظهرت في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب في بوينس آيرس عام 2018 ونجاحها جماهيريًا.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن داريوستوين قام بتجميع العديد من الصور في مقطع فيديو مع الصور المدبلجة بالصوت الفعلي من أدائها في باريس، رغم أنه لاقى سخرية كبيرة من المتابعين للدورة الأولمبية.

وفي مقطع فيديو نُشر على موقع "إنستجرام"، شكرت راشيل جان مؤيديها أثناء الجدل المُثار حول أدائها في الأولمبياد، قالت: "مرحبًا بالجميع، رايجون هنا.. أريد فقط أن أبدأ بشكر جميع الأشخاص الذين دعموني".

وأضاف: "إنني أقدر حقًا حالة الدعم الإيجابية وأنا سعيد لأنني تمكنت من جلب بعض السعادة إلى حياتكم، وهذا ما كنت أتمناه. لم أكن أدرك أن ذلك من شأنه أن يفتح الباب أمام الكثير من الكراهية التي كانت بصراحة مدمرة للغاية".

وتابعت: "بينما ذهبت إلى هناك واستمتعت، أخذت الأمر على محمل الجد. لقد بذلت قصارى جهدي للتحضير للألعاب الأولمبية ويشرفني أن أكون جزءًا من الفريق الأسترالي وأن أكون جزءًا من حدث البريك دانس في الأولمبياد. ما حققه الرياضيون الآخرون كان مذهلًا".