إطلاق حملة خاصة وشعار جديد لدعم المنتخب الإماراتي في كأس آسيا

تقام منافسات كأس آسيا 2019، خلال أسابيع بالإمارات والتي تستضيفها الدولة في الفترة من 5 يناير 2019 وحتى الأول من فبراير

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، إطلاق حملة لدعم المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم المشارك في بطولة كأس آسيا 2019.

وُتقام منافسات كأس آسيا 2019، خلال أسابيع بالإمارات والتي تستضيفها الدولة في الفترة من 5 يناير 2019 وحتى الأول من فبراير.

وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الإماراتي، فأن الحملة تحمل وسم (منصور يا الأبيض)، دعماً للاعبين قبل وأثناء البطولة. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وتستهدف هذه الحملة بث روح الحماس في نفوس اللاعبين وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء خلال مباريات البطولة.

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التفاصيل كاملة من هنا 👇👀https://t.co/hhWg3Q8IhT pic.twitter.com/CpX1WGGdDx — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 13, 2018

يُذكر أن النسخة التي ستُقام في الإمارات هي نسخة استثنائية من البطولة التي تشهد مشاركة 24 منتخباً لأول مرة في التاريخ .