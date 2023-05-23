حملة جديدة قادمة ..فينيسيوس جونيور يحسم موقفه النهائي من مغادرة ريال مدريد!

أخبر الرئيس فلورنتينو بيريز بقراره

لا يمر الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بأفضل حالة ذهنية له، ولكن هذا لا يعني أنه يفكر في الرحيل عن النادي الإسباني.

فينيسيوس تعرض لهجمة عنصرية عنيفة من جماهير فالنسيا خلال مباراة ريال مع الخفافيش يوم الأحد الماضي، في أزمة هزت أركان الكرة الإسبانية على مدار الأيام القليلة الماضية.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن فينيسيوس شدد خلال اجتماعه مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال بخصوص هذه الحادثة، على عدم تفكيره في الرحيل عن ريال، مشيرًا إلى أنه يلعب في أفضل فريق ممكن وأنه في المكان المناسب لتحقيق أحلامه الرياضية.

وفي الوقت ذاته طالب فينيسيوس بتصحيح الوضع الحالي وتقليل العنف اللفظي الذي يتعرض له، وهو الطلب الذي حصل على دعم بيريز وجميع العاملين في ريال مدريد والمدرب كارلو أنشيلوتي.

ويطمح الجناح البرازيلي كذلك في الصمود والبقاء في إسبانيا، من أجل مواجهة العنصرية بنفسه، والتغلب على المواقف التي تتعارض مع المبادئ الأساسية للتعايش، مؤكدًا أنه يرفض التغاضي عن كل حادثة عنصرية تحدث له.

ومن المقرر أن تستخدم شركة "Nike" للملابس الرياضية صورة فينيسيوس في حملة ضد العنصرية ستبدأ في الأيام المقبلة في إسبانيا، لتكون البداية لمحاولة القضاء على هذه الظاهرة من الملاعب.

يذكر أن صاحب الـ22 سنة يقدم مستويات مميزة مع ريال على الجانب الكروي هذا الموسم، حيث سجل 23 هدفًا وصنع 21 في 54 مناسبة بكل البطولات.