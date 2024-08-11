حملة تبرع بالدم .. نجم الهلال يناشد الجمهور من أجل والدته

"احتاج لـ30 متبرع من أجل الوالدة"..

بعدما كشف محمد البريك؛ ظهير الهلال السعودي، قبل أيام عن مرض والدته، خرج اليوم الأحد، مناشدًا الجماهير للمساهمة في علاجها عن طريق التبرع بالدم.

في الأول من أغسطس الجاري، وعبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أعلن البريك مرض والدته عن طريق نشر أدعية لها، وهو ما تفعل معه الجمهور بدرجة كبيرة مواصلين الدعاء لها على نطاق واسع.

اللاعب لم يكشف تحديدًا عن مرض والدته، لكن يبدو أنها في حاجة لدعم أكثر، فعبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، طالب بالتوجه لمستشفى الملك خالد الجامعي للتبرع بالدم لها..

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وأوضح البريك أن التبرع لا يُشترط له فصيلة معينة، معربًا عن حاجته لـ30 متبرع على الأقل، لسد الحاجة من الدم.

يذكر أن اللاعب يستعد لافتتاح الموسم الجديد مع الهلال بمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، والمقرر له 13 من أغسطس الجاري.