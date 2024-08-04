للترويج لحملته الانتخابية .. دونالد ترامب يستغل أزمة "الأهلية الجنسية" لإيمان خليف

أراد ضرب منافسته كامالا هارتس بتلك الأزمة!

اقتحم دونالد ترامب؛ الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الأزمة الأولمبية الجارية حاليًا الخاصة بـ"الأهلية الجنسية" لبطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف.

الجزائرية تتعرض لحملة أوروبية شرسة خلال الأيام الماضية، إذ توجه لها ادعاءات بإجراء عملية تحول جنسي "من ذكر لأنثي"، وسط مطالب بإبعادها عن مواجهة النساء، تفجرت قبل مواجهة الإيطالية أنجيلا كاريني في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الجارية حاليًا.

لكن اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس لم تستجب لتلك الحملة ولم تستبعد إيمان من المنافسات، حتى اللجنة الأولمبية الدولية أصدرت بيانًا رسميًا دعمت به الملاكمة الجزائرية نافية خضوعها لـ"التحول الجنسي".

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لكن ترامب تجاهل كل ذلك، وادعى أن إيمان ذكرًا وليست أنثى، مقدمًا وعدًا للشعب الأمريكي بإبعاد الرجال عن منافسات السيدات حال فوزه بالانتخابات.

وقال ترامب خلال ترويجه لحملته: "البطلة الإيطالية (أنجيلا كاريني) قاتلت أمام شخص قام بعملية تحول جنسي، هو ملاكم جيد، لقد ضربها مرتين بقوة لدرجة أنها لم تكن تعرف ما كان يحدث".

وأضاف: "معي لن يشارك الرجال في الرياضات النسائية، ما يحدث في أولمبياد باريس سيحدث هنا أيضًا مع كامالا هاريس (مرشحة الحزب الديمقراطي المحتملة في الانتخابات)".

يذكر أن إيمان خليف نجحت في العبور لنصف نهائي الأولمبياد تحت 66 كجم بعد فوزها أمس السبت، أمام المجرية آنا لوكا هاموري.