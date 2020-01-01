حمد المنتشري يكشف طريقة عودة الاتحاد إلى منصات التتويج

يمر نادي الاتحاد بظروف صعبة حاليًا حيث يحتل الفريق المركز الـ 13 في ترتيب الدوري السعودي

وصف حمد المنتشري أحد أبرز اللاعبين في تاريخ نادي الاتحاد حالة النادي الذي يُعاني بشكل واضح خلال المواسم الأخيرة من سوء النتائج.

وأكد المنتشري في تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد" أن الفريق يُعاني من التخبط بسبب القرارات المتتالية التي تؤثر عليه بشكل واضح بسبب توالي الإدارات.

ووضع المنتشري خريقة عودة الفريق إلى منصات التتويج مُجددًا وقال : "الاتحاد يحتاج إلى عمل مُرتب من بداية الموسم، والجميع لابد أن يتكاتف سواء إدارة ولاعبين وجماهير من أجل عودة الفريق إلى مكانته الطبيعية".

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وكان المنتشري أحد أفراد الجيل الذهبي لنادي الاتحاد والذي نجح في الحصول على لقب دوري أبطال آسيا عاميين متاليين.

وعن فريقه المفضل بالدوري الإنجليزي الممتاز، أشار: "أحب مانشستر يونايتد، ولكن ليفربول فريق كبير وعظيم ومميز، ويستحق الدوري هذا الموسم بجدارة، ولو ألغي البريميرليج فيستطيعون تحقيقه في الموسم المقبل".

ويمر نادي الاتحاد بظروف صعبة حاليًا حيث يحتل الفريق المركز الـ 13 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة.