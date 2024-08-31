حمد المنتشري يرد على سامي الجابر .. "سر فوزه بجائزة أفضل لاعب في آسيا ورفض عرض إنجليزي"

ماذا قال نجم الاتحاد السابق؟

كشف حمد المنتشري، نجم الاتحاد السابق، وأحد أعضاء الجيل الذهبي، المُتوج بلقب دوري أبطال آسيا، عن فوزه بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2005، ورأيه في اعتراض سامي الجابر، نجم الهلال السابق، على عدم فوزه بالجائزة في تلك النسخة.

وقال الجابر، عبر تصريحات سابقة، إنه كان الأحق بالفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2005، وتحدث معه عبد الله الدبل - رحمه الله - وأخبره بأنهم حاولوا مع اللجنة منحه الجائزة، كونه شارك 4 مرات في كأس العالم، ولكن اللجنة أعطتها للمنتشري الذي كان يستحقها أيضًا، رغم أنه صغير السن في ذلك الوقت.

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وقال المنتشري، عبر بودكاست (طابة)، إن جائزة أفضل لاعب في آسيا، قد جاءته فضلًا من الله، ولم يكن لمدافع الاتحاد أي حول فيها، مضيفًا "يمكن المجموعة التي كنت فيها ساعدتني على تحقيق ما حققته، ولو أي لاعب آخر في الاتحاد، في ذلك الوقت، لكان جديرًا بالفوز بها أيضًا".

وأضاف "سامي الجابر أخي الكبير، واستفدت منه كثيرًا، وكنا معًا في المنتخب، وهو و(محمد) الخليوي قاما باحتوائه عندما انضم للمنتخب، بعد شهر من انتقاله إلى الاتحاد، وشارك في بطولة خليجي 15 في الرياض، والجابر وضح الخلاف وقال (حمد يستحقها لكنه لا يزال صغيرًا وأمامه الكثير)، وفي النهاية الجائزة جاءت بتوفيق من الله، ولا حول لي فيها ولا قوة".

وتحدث المنتشري عن تلقيه عرضًا من الدوري الإنجليزي، قائلًا "جاءني عرض من نادي بورنموث، بعد مشاركتنا في كأس العالم للأندية 2005، شاهدوني حينها، وقدمنا مستوًا مميزًا، وحققنا مركزًا رابعًا، وتلقيت العرض وكنت في سن الـ24 حينها، ولكن ما كان الاحتراف مسموحًا عندنا مثل اليوم، والقرار كان بيد النادي، ورئيسه قال لي (نحن نحتاجك)".