"حالة واحدة فقط ستجعل الهلال يصل للنهائي" .. نجم الاتحاد السابق يكشف عن توقعه بشأن مونديال الأندية

هل سينجح الهلال في الوصول لنهائي المونديال

كشف حمد المنتشري نجم الاتحاد السابق، عن الحالة الوحيدة التي ستجعل الهلال يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام في الولايات المتحدة الصيف المقبل.

ويُمثل الهلال الكرة السعودية في بطولة كأس العالم للأندية، بصفته بطلًا لدوري أبطال آسيا، حيث يترقب الجميع تحديد المجموعة التي سيقع فيها.

وقال المنتشري خلال تصريحات عبر برنامج "دورينا غير": " لعبت كأس العالم للأندية مرة واحدة، وإذا تجنب الهلال مواجهة الفرق القوية في القرعة، أعتقد أنه سيصل إلى نهائي البطولة".

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وأضاف نجم الاتحاد السابق: "لو حصل الهلال على مركز من أفضل 8 أندية في العالم، سيكون إنجازًا مميزًا للكرة السعودية بكل تأكيد".

ومن المقرر أن تقام قرعة مونديال الأندية يوم 5 ديسمبر المقبل، حيث سيتم الكشف عن مجموعات البطولة التي ستشهد مشاركة 24 فريقًا.