"حمد الله يكسب الرهان".. كريم بنزيما في مأزق لم يشهده مع الاتحاد

بنزيما يطلب الدعم من زملاء الاتحاد

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أصبح النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الكرة بنادي الاتحاد، مهددًا بواقعة سلبية تنتظره مع العميد للمرة الأولى في موسم 2023-2024، وذلك بعد تصريحاته النارية، التي أكد خلالها أنه لا يستطيع الفوز بمفرده في المباريات.

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المهاجم الفرنسي على موعد مع تحدٍ جديد برفقة الاتحاد، في حملة الدفاع عن لقبه في كأس السوبر السعودي، حيث يلتقي بنظيره الوحدة، على ملعب آل نهيان، مساء الغد، في نصف نهائي البطولة.

ووجه الناقد الرياضي عدنان جستنيه، نصيحة إلى الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للاتحاد، بوضع بنزيما على مقاعد البدلاء، حتى يتمكن بخبرته من معرفة نقاط القوة عند زملائه ونقاط الضعف في الفريق الآخر، وبالتالي، حينما يتم إشراكه في الثلث ساعة الأخيرة من الشوط الثاني، يتمكن من مساعدة زملائه في تحقيق نتيجة أفضل للفريق.

وطبقًا لذلك، فإن مباراة الوحدة قد تكون الأولى التي تشهد مشاركة بنزيما بديلًا مع الاتحاد، منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث خاض نجم ريال مدريد السابق، 20 مباراة في دوري روشن السعودي، و3 مباريات في دوري أبطال آسيا، ومباراتين في كأس العالم للأندية، ومباراة بكأس خادم الحرمين الشريفين، وبدأ جميع المباريات في التشكيل الأساسي.

وكان بنزيما قد أعلن عن حاجته لتدعيم الاتحاد، قائلًا إن الفريق ليس ريال مدريد، ولاعبي الاتحاد ليسوا مثل الفريق الملكي، وأنه سيقاتل حتى النهاية، ولكنه يحتاج لمساعدة زملائه.

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وكشف الإعلامي محمد عواد، عن أزمتين تواجهان كريم بنزيما؛ الأولى في عدم الانسجام بسهولة، وأنه يحتاج للوقت من أجل الانسجام ببيئة جديدة، خاصة وأنه قضى مسيرة طويلة مع فريق واحد، كما عانى من توتر البدايات، سواءً مع المدرب نونو سانتو في البداية، أو بديله مارسيلو جاياردو، والثانية في عدم قدرته على اللعب تحت ضغط المنافسة الداخلية، الأمر الذي دفع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لمطالبة ريال مدريد ببيع هيجواين وترك بنزيما لعدم المنافسة، وهي المشكلة التي يعاني منها اللاعب مع الاتحاد، في ظل المنافسة على حمل هجوم الفريق، في ظل تواجد الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله.

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