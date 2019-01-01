حمد الله يحطم رقماً قياسياً في الدوري السعودي

بطل النصر يواصل تألقه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب النصر على مضيفه الحزم بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين للدوري السعودي.

سجل ثلاثية العالمي نجم الفريق عبد الرازق حمد الله "هاتريك" في الدقيقة 5 من ركلة جزاء ثم في الدقيقتين 26 و66.

تلك المباراة جعلت حمد الله يحطم الرقم القياسي لعدد جولات التسجيل المتتالي في الدوري السعودي، حيث سجل في المباراة رقم 12 على التوالي.

12- بات لاعب النصر عبد الرزاق حمد الله صاحب الرقم القياسي للتسجيل في مباريات متتالية في دوري المحترفين السعودي (12)، متجاوزاً ويسلي (11) صاحب الرقم السابق. تاريخي. — OptaArabi (@OptaArabi) May 11, 2019

وكان الرقم السابق مسجلاً باسم ويسلي لوبيز لاعب الهلال بـ11 جولة متتالية.

يذكر أن النصر يحتل صدارة الدوري السعودي بـ67 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الهلال، بانتظار الحسم في الجولة الأخيرة يوم الخميس، حين يستضيف العالمي فريق الباطن، فيما يحل الشباب ضيفاً على الزعيم.