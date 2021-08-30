حمد الله الغائب الحاضر.. قائمة النصر الآسيوية مكتملة العدد

النصر يستعد لتراكتور بالقوة الضاربة؛ وحمد الله الغائب الحاضر

سترسل إدارة نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين، قائمة فريقها المشارك في الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا والتي ستشهد وجود القوة الضاربة للفريق السعودي.

من سيكون في قائمة النصر الآسيوية؟

سيضم النصر أغلب عناصره الأساسية للقائمة الآسيوية؛ صحيفة الرياضية السعودية قالت إن المغربي عبد الرزاق حمد الله وصفقات النصر الثلاثة الجديدة "الكاميروني أبو بكر فينسنت والبرازيلي إيدرسون تاليسكا والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف" سيكونون على رأس قائمة الفريق السعودي الآسيوية.

وكانت تقارير في الفترة الأخيرة ظهرت عن إمكانية رحيل حمد الله عن النصر وانتقاله إلى اتحاد جدة أو الدوري الإماراتي لكن هداف الفريق نفى بنفسه تلك التقارير مؤكدًا استمراره.

هل يحق للنصر إجراء أي تعديل؟

القائمة التي تسبق دور الستة عشر ليست نهائية، يمكن إضافة أو تغيير 5 لاعبين فيها قبل أسبوع من المواجهة المرتقبة مع فريق تراكتور الإيراني في هذا الدور والمقرر لها يوم 14 سبتمبر المقبل على ملعب خليفة الدولي في الدوحة.

ويواجه النصر أزمة كبيرة قبل مباراته الآسيوية التي ستكون عقب التوقف الدولي؛ فالفريق مثقل بالغيابات بعد إصابة عبد المجيد الصليهم بتمزق في أربطة المفصل خلال مباراتهم مع التعاون في الدوري السعودي والتي حسمها النصر 3-1 نهاية الأسبوع الماضي.

وستُغيب الإصابة الصليهم عن فريق النصر لما يقرب من 4 أسابيع وهو ما يعني حرمانه من اللعب ضد تراكتور.

وانضم الصليهم إلى قائمة الغائبين عن المباراة بجانب حمد الله وعلي لاجامي وعبد الله مادو الغائبين بسبب تراكم الإنذارات.

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