حمد الله يتصدر وصراع ثلاثي بين معلول والسومة والدوسري ..صوّت لأفضل لاعب عربي

من هو اللاعب العربي الأفضل في الشرق الأوسط حاليًا؟

يتألق دائمًا عديد اللاعبين العرب في مختلف الدوريات العربية، سواء الدوري السعودي أو الإماراتي أو المصري أو القطري أو دوريات شمال أفريقيا، ونطرح عليكم اليوم تصويتًا لاختيار أفضل لاعب عربي في تلك المنطقة.

السباعي هم رزاق حمد الله (النصر السعودي) وعمر السومة (أهلي جدة) وسالم الدوسري (الهلال السعودي) وعلي معلول (الأهلي المصري) وطارق حامد (الزمالك المصري) وأكرم عفيف (السد القطري) وعلي مبخوت (الجزيرة الإماراتي)

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