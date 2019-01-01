حمد الله: أشكر من ساندني حتى أحصل على جائزة جلوب سوكر

عبد الرزاق حمد الله أفضل لاعب عربي خلال عام 2019

أبدى عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر سعادته بحصوله على جائزة جلوب سوكر 2019.

وحصل المهاجم المغربي على جائزة أفضل لاعب عربي لعام 2019، المقدمة في حفل جلوب سوكر اليوم في الإمارات.

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وكتب حمد الله على حسابه الشخصي عبر موقع تويتر بعد الفوز بالجائزة: " أنا جد سعيد بهذه الجائزة وأشكر كل محب وكل من ساندني".

وواصل: "وأهديها لعائلتي ولفريقي وللاعبين أصدقائي ولجمهور الشمس العالمي ولا أنسى مسقط رأسي مدينتي الحبيبة آسفي".

سلام عليكم ، أنا جد سعيد بهذه الجائزة و أشكر كل محب و كل من ساندني و أهديها لعائلتي و لفريقي و للعيبة أصحابي و لجمهور الشمس العالمي و لا أنسى مسقط رأسي مدينتي الحبيبة آسفي ❤️ و شكرا مرة أخرى 🥇 pic.twitter.com/yLKubpqvAk — عبدالرزاق حمدالله - abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) December 29, 2019

وقاد اللاعب صاحب الـ 29 عاماً، فريقه خلال العام الحالي لتحقيق الدوري السعودي للمحترفين، كما حطم العديد من الأرقام القياسية بحصوله على لقب هداف الدوري السعودي الموسم الماضي برصيد 34 هدفاً.

وحقق المهاجم المغربي، خلال العام الحالي رقماً قياسياً عالمياً إذ سجل مع فريقه 57 هدفاً، متفوقاً على روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ الذي سجل 54 هدفاً.

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جدير بالذكر أن حمد الله يستعد مع فريقه، لمواجهة التعاون مساء السبت القادم في إطار مباراة السوبر السعودي.