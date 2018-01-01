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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

حمد الله: أرضية ملعب مباراة الرائد لا تساعد على لعب كرة القدم

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النصر تفوق على الرائد برباعية نظيفة سجلها اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أبدى عبد الرزاق حمد الله، على فريق النصر استيائه من أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد، والتي شهدت مباراة فريقه أمام الرائد.

ولعب النصر امام الرائد في إطار مباريات الجولة الـ 13 من الدوري السعودي للمحترفين، والتي انتهت برباعية نظيفة سجلها حمد الله.

وقال اللاعب المغربي في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "أشكر جميع اللاعبين، قدموا مباراة كبيرة اليوم بالرغم من أرضية الملعب التي لا تساعد على لعب كرة القدم، ولكن في النهاية تمكنا من التفوق على الخصم وأرضية الملعب".

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وواصل: "هذه المباراة أكدت للجميع أن النصر فريقاً كبيراً، نحن نمتلك أفضل اللاعبين في الدوري، مع احترامي للآخرين".

وتابع: "كان ينقصنا فقط لعب بعض المباريات معاً كي يحدث الانسجام بيننا، ومباراة بعد مباراة الأداء يتحسن".

الجدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر والذي يتبقى له مباراة.

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