حمد الصنيع : الاتحاد عانى من التحكيم ونُطالب بتحقيق العدالة

الهدف من هذا الطلب حماية حقوق الفريق، في ظل تضرر الفريق من الأخطاء التحكيمية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف حمد الصنيع، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد جدة، عن سبب تمسك إدارة ناديه بقدوم حكام أجانب في جميع مباريات الفريق خلال الفترة الأخيرة.

الصنيع أكد في تصريحات تلفزيونية لقناة العربية، أن الهدف من هذا الطلب حماية حقوق الفريق، في ظل تضرر الفريق من الأخطاء التحكيمية، خاصة في المباراة الأخيرة أمام الرائد.

المسؤول الاتحادي أضاف في تصريحاته : هدفنا فقط هو الحصول على حقوق الفريق، لأننا تعرضنا لظلم كبير، وظهر ذلك بشكل واضح في مباراة الفريق أمام الرائد والتي خسرنا نقطتين بسببها.

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وأضاف الصنيع قائلاً : نطالب بتحقيق العدالة، لأنني سبق وشعرت بشعور عدائي ضدي من قبل البعض وحدث أكثر من موقف، وهناك من أعتذر والآخر تجاهلته، ولن أقبل أي ضرر أو إساءة ضد نادي الاتحاد.

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وحول الأزمة التي يُعاني منها الفريق وحالة عدم الرضا على المدير الفني قال: لا صحة للأخبار المتداولة بأنني لا أثق في قدرات المدرب الكرواتي بيليتش، وهو من الأسماء المميزة ويمتلك فكر عال جداً ولديه الإمكانات الفنية والنفسية للتعامل مع اللاعبين، لكن لم تساعده النتائج حتى الآن.

ويتواجد الاتحاد في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة، ويستضيف الهلال متصدر الترتيب يوم الخميس ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.