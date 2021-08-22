حمدالله يُعطي إشارة قوية على مستقبله مع النصر

المهاجم المغربي يُغرد من جديد

نشر عبد الرزاق حمدالله نجم النصر تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر حملت إشارة واضحة حول مستقبله مع النصر خلال الموسم القادم، ذلك في ظل الإشاعات الكثيرة حول إمكانية رحيله وانتقاله إلى الاتحاد أو الدوري الإماراتي.

حمدالله أكد يوم أمس عدم وجود أزمة مع النصر وأنه سيظل مع الفريق خلال الموسم القادم، واصفًا الحديث عن مستقبله ومشاكله بأنه محض كذب وافتراء من بعض الصحفيين والإعلاميين.

اللاعب صاحب الـ30 عامًا احتفل اليوم بمرور 3 سنوات على ارتدائه قميص النصر، مؤكدًا أن للقصة بقية مما يُعطي إشارة قوية على استمراره مع الفريق حتى نهاية عقده على الأقل في يونيو 2022.

إذ نشر عبر المنصة الزرقاء عدة صور لحصوله على الألقاب مع النصر وكتب معلقًا "إكتملت 3 سنوات مع العالمي الحمدلله، مازال يا صاحبي مازال".

إكتملت 3 سنوات مع العالمي الحمدلله 💙💛

مازال يا صاحبي مازال 🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/HAM7Q5V3Si — عبدالرزاق حمدالله - abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) August 22, 2021

حمدالله كان قد انضم للنصر صيف 2018، وقد قاد الفريق في أول مواسمه للفوز بلقب الدوري السعودي وتُوج هدافًا له بل وحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بعدما سجل 35 هدفًا تفوق بهم على حمزة إدريس، وقد تُوج هدافًا للدوري في الموسم التالي برصيد 29 هدفًا.

الإثارة كانت حاضرة بقوة مع أهداف الجولة الأولى في



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الموسم الثالث للنجم المغربي مع النصر لم يكن كسابقيه، إذ تخلله العديد من المشاكل والأزمات مع زملائه والإدارة بجانب تعرضه للإصابات والإصابة بفيروس كورونا، كل هذا جعل رصيده من الأهداف في الدوري السعودي يتوقف عند 11 هدفًا فقط.

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