حمدالله يُحرج الاتحاد المغربي ويُهدد انضمام كريم باعدي للمنتخب

هل يتأثر المنتخب سلبًا بتلك القصة؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نشر عبد الرزاق الحمدالله مهاجم النصر ومنتخب المغرب عدة فيديوهات على حسابه الشخصي على إنستجرام أثبت خلالها جاهزيته للعب وعدم معاناته من أي إصابة.

وظهر هداف الدوري السعودي في تلك الفيديوهات وهو يقوم بتدريبات شاقة لتقوية العضلات، وهي تدريبات لا يمكن أن يخضع لها لاعب مُصاب في الظهر.

وجاءت هذه الفيديوهات بمثابة صب الوقود على النار فيما يخص قضية استبعاد اللاعب من منتخب المغرب الذي سيخوض غمار نهائيات كأس أمم أفريقيا هذا الشهر في مصر، إذ أعلن الاتحاد المغربي أن استبعاده جاء بسبب إصابته في ظهره.

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وكانت تقارير صحفية مغربية قد أكدت أن السبب الحقيقي لاستبعاد حمدالله هو ما حدث في الدقائق الأخيرة من مواجهة أسود الأطلس الودية أمام جامبيا، والتي انتهت بانتصار جامبيا بهدف دون رد وشهدت خلافًا بين حمدالله وفيصل فجر على تنفيذ ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، سددها في النهاية فجر وأهدرها.

تلك الحادثة كما يبدو تسببت في مشاكل داخل صفوف المنتخب، ويُقال أن العديد من اللاعبين وقفوا بجانب فجر مما دعا حمدالله للانسحاب ومغادرة المعسكر.

وكان الاتحاد المغربي والمدرب هيرفي رينار قد قررا استدعاء عبد الكريم باعدي ليحل محل مهاجم النصر في قائمة أسود الأطلس لأمم أفريقيا، لكن تلك الفيديوهات التي نشرها حمدالله تُهدد بعدم تنفيذ هذا الأمر.

إذ تنص لوائح البطولة القارية على السماح لأي منتخب باستبدال أحد لاعبيه بعد إعلان القائمة النهائية لكن في حالة واحدة هي تعرض اللاعب المستبعد للإصابة.

لذا، ومع وضوح الحالة الصحية الجيدة لحمدالله من خلال تلك الفيديوهات، سيُحرم منتخب أسود الأطلس من ضم باعدي وسيُجبر على دخول البطولة بـ22 لاعبًا فقط.