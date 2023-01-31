"حمدالله لا يختلف عن صلاح، والنصر كان محقًا في فسخ عقده"

تصريح مثير من نجم المنتخب السعودي السابق

Shahid

دافع فؤاد أنور نجم المنتخب السعودي في القرن الماضي عن قرار إدارة النصر فسخ عقده المهاجم عبد الرزاق حمدالله، مشيرًا إلى أن أي إدارة سليمة وقوية لن تتوانى عن التخلي عن أي لاعب يُسبب إزعاجًا في الفريق وغرفة الملابس.

وأوضح أنور الذي تواجد مع الأخضر في كأس العالم 1994 أن تألق حمدالله فيما بعد مع الاتحاد لا ينفي صحة هذا القرار، مشبهًا إياه بالنجم المصري محمد صلاح الذي لم يكن معروفًا في إيطاليا -على حد قوله- وأصبح نجم النجوم في ليفربول.

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إذ قال لبرنامج "المنتصف" على قناة الإخبارية السعودية "حمدالله لاعب هداف ومهاجم قناص ولا نختلف حول ذلك، وقد قدم نفسه مع الاتحاد حتى الآن بشكل ممتاز، لكن هذا لا يمنع أن النصر من أظهره ولولا ما فعله حمدالله مع النصر لما غامر الاتحاد ووقع معه رغم كل العواقب".

تابع "إدارة النصر لم تُخطئ أبدًا في فسخ عقد حمدالله، اللاعب تغير كثيرًا بعدما لمع اسمه، أي إدارة تسمح للاعب بأن يتسبب بإزعاج داخل النادي تكون ضعيفة. مشكلة حمدالله كانت به نفسه وليس النصر".

أتم "إدارة النصر اتخذت القرار السليم، وتألق حمدالله مع الاتحاد لا ينفي ذلك أبدًا. هناك الكثير من اللاعبين الذين انتقلوا من نادٍ إلى آخر وبرزوا معه، محمد صلاح لم يكن أحد يعرفه في إيطاليا وحين انتقل إلى ليفربول أصبح النجم العربي الأول، ليس هناك مشكلة في ذلك ولو كرر حمدالله تصرفاته في الاتحاد سيواجه نفس المصير".

يُشار إلى أن الاتحاد ضم حمدالله في صفقة مجانية خلال يناير 2022 بعد فسخ عقده من جانب ناديه النصر في أواخر نوفمبر من نفس العام، ويرتبط اللاعب مع العميد بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

Shahid