"حمدالله خارج النصر 100%، وتلك وجهته القادمة"

تصريح خطير حول مستقبل الهداف المغربي

كشف الإعلامي السعودي خالد الشنيف معلومات خطيرة عن مستقبل عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر، إذ أكد رحيله عن الفريق هذا الصيف ليُعزز بذلك كل الإشاعات المنتشرة حول الأمر.

حمدالله انضم للنصر صيف 2018 وساهم في الموسم الأول بحصول النادي على لقب الدوري السعودي وحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من البطولة، والذي كان يحمله النجم حمزة إدريس.

تألق حمدالله استمر للموسم الثاني، والذي تُوجه به هدافًا للدوري السعودي لكن حسم الهلال صراع اللقب لصالحه، لكن الموسم الثالث شهد تراجعًا حادًا في أداء اللاعب وعدد أهدافه مما فتح باب الحديث عن إمكانية رحيله هذا الصيف خاصة بعد التعاقد مع فينسنت أبو بكر وأندرسون تاليسكا وجلال الدين ماشاريبوف.

الشنيف وخلال برنامج "ملعب SBC" أكد أن رحيل حمدالله عن النصر بات مؤكدًأ بنسبة 100%، بقوله "ما وصلنا من معلومات أن عبد الرزاق حمدالله خارج النصر 100%، ننتظر التأكيدات خلال اليومين القادمين، وجهته الجديدة حسبما وردنا ستكون الإمارات".

يُشار إلى أن حمدالله لعب في المغرب وفرنسا وقطر قبل أن يحط الرحال في السعودية، وقد ارتبط مؤخرًا بالانتقال لنادي الاتحاد السعودي.