حمدالله يلحق ببنزيما إلى عار ركلات الجزاء والاتحاد يسقط أمام التعاون!

المواجهة خرجت بشكل محبط لجماهير الاتحاد.

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شهدت مباراة الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي للمحترفين بين الاتحاد والتعاون نتيجة محبطة لأصحاب الأرض حيث انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

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اللقطة المضيئة في المباراة جاءت في الدقيقة التاسعة عندما حصل الاتحاد على ركلة جزاء، حاول المغربي عبد الرزاق حمدالله أن يحولها إلى داخل الشباك لكن الحارس مايلسون نجح في التصدي لها.

تصدي الحارس البرازيلي أعاد على جماهير الاتحاد لقطة محبطة أخرى في الأسبوع الماضي وبالتحديد أمام الفيحاء عندما أهدر كريم بنزيما ركلة جزاء بنفس الطريقة.

حاول الاتحاد واستمرت مناوشاته على مرمى التعاون لكن دون تسجيل أهداف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ويقتسم الفريقان نقاط المواجهة التي أظهرت فيها جماهير أصحاب الأرض غضبها بالحضور بعدد قليل للغاية وإدارة ظهورهم للملعب.

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بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة الـ 47 في المركز الرابع، وهو نفس رصيد التعاون صاحب المركز الخامس، وبفارق الأهداف للإتي.

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