لقطة دفاعية مبهرة للمغربي .. القادسية واحد من 3 فرق حرمت حمدالله من التسديد على مرماها!

القادسية خطف الفوز في الوقت القاتل

خسر الشباب مباراة الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي أمام القادسية بنتيجة 3-2 رغم تفوقه عدديًا منذ الدقيقة الـ79 لطرد بيير إيمريك أوباميانج مهاجم منافسه بالبطاقة الحمراء المباشرة.

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اللقاء كان في طريقه للانتهاء بالتعادل 2-2 لكن اندفاع الشباب الكبير نحو مناطق خصمه الدفاعية لإحراز هدف الفوز كلفه قبول هدف الخسارة في الوقت القاتل، ليخسر النقاط الثلاثة.

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ولم يستطع نجم الفريق وهدافه، عبد الرزاق حمدالله، ترك أي بصمة رقمية في اللقاء، حيث لم يُسجل أو يصنع أي هدف، بل اكتفى بتسديدة واحدة مرت خارج المرمى وصناعة فرصتين.

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حمدالله فشل في تسديد أي كرة على مرمى القادسية، والمثير أن الأمر تكرر في مباراة الذهاب بين الفريقين في الموسم الجاري، والتي انتهت بانتصار الليوث بهدف نظيف.

القادسية حرم حمدالله من التسديد على مرماه خلال 180 دقيقة بخلاف الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وذلك إنجاز مهم حققه فريقان آخران في دوري روشن هذا الموسم، وهما النصر والعروبة.

الهداف المغربي عوض ذلك الإخفاق الهجومي بلقطة دفاعية مبهرة نالت إعجاب الجميع، حيث عاد لمناطق فريقه الدفاعية بعدما قطعت الكرة منه وواصل الجري بكل قوة وحماس حتى أفسد هجمة القادسية الخطيرة جدًا بتدخل ممتاز .. لقطة نالت إشادات عظيمة من الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي.

حمدالله قطع سلسلة التسجيل المتتالي في مباريات دروي روشن والتي استمرت 3 مباريات، حيث نجح في إحراز 6 أهداف خلال المباريات الـ3 الأخيرة في المسابقة، والغريب أن اللاعب لم يستطع أبدًا تجاوز هذا العدد من المباريات المتتالية التي يستطيع التسجيل فيها مع الشباب .. هدفه القادم لابد أن يكون التسجيل في 4 مباريات متتالية!