حمدالله: السعودية بلدي، وهذا سر الاحتفال بإشارة الصمت وحرف T

حوار صريح مع نجم النصر

أجرى عبد الرزاق حمدالله نجم النصر حوارًا شيقًا مع جماهير فريقه من خلال حساب النادي الرسمي على تويتر، أكد خلاله رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكن مؤكدًا أن القرار بيد الإدارة النصراوية.

الهداف المغربي كان قد انضم للنصر صيف 2018، وقد قاد الفريق في أول مواسمه للفوز بلقب الدوري السعودي وتُوج هدافًا له بل وحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بعدما سجل 35 هدفًا تفوق بهم على حمزة إدريس، وقد تُوج هدافًا للدوري في الموسم التالي برصيد 29 هدفًا.

حمدالله: السعودية بلدي، وهذا سر احتفال الصمت وحرف T

صاحب الـ30 عامًا أبدى سعادته الكبيرة بالتواجد في السعودية، كما وصف نفسه بأنه ابن النصر الذي يتمنى له كل الخير ويُفضل مصالحه على مصلحته الشخصية، كما أشار إلى حبه اللعب أمام جماهير وتمنى أن تتسع المدرجات لـ200 ألف مشجع.

وأضاف "الحياة في السعودية رائعة جدًا، أشعر أنني في بلدي وهو بلدي بالفعل لأنه بلد كل المسلمين، أتمنى البقاء لأطول وقت ممكن هنا، عرفت النصر منذ عام 2005 حين كنت حضرت مباراته أمام أولمبيك آسفي في كأس العرب، كانت تلك أول مرة أعرف بها النادي والقدر قادني للعب به".

"تجربة النصر بالنسبة لي تجربة مختلفة جدًا عن كافة تجاربي السابقة، وجدت هنا حب الجماهير وحب الناس للكرة والشغف الكبير تجاهها، هذا كله يُعطيك دوافع لتقديم أقصى ما لديك، أنا مرتاح جدًا جدًا في النصر وأحاول أن أقدم الأفضل دومًا وأتمنى أن نفوز بكل الألقاب هذا الموسم".

اللاعب الذي لعب في الدوري القطري قبل انتقاله للعالمي أوضح أن البرازيلي رونالدو هو قدوته في كرة القدم، وأضاف حول سر احتفاله بالأهداف "أحتفل بإشارة الصمت لأطلب من مرددي الإشاعات والأكاذيب أن يصمتوا، وحين لا يفعلون أكرر الاحتفال مجددًا، أما الاحتفال بإشارة حرف T فهو إهداء لوالدتي لأنه أول حرف من اسمها".

حمدالله: لعبت مصابًا في دوري الأبطال، ولست نادمًا على التضحية لأجل النصر

هداف الدوري السعودي موسمين متتاليين أكد حقيقة أنه لعب مصابًا في دوري أبطال آسيا، موضحًا أنه ليس نادمًا أبدًا على التضحية لأجل النصر، إذ يرى نفسه ابن النادي ولا يسعى إلا لإسعاد جماهيره.

إذ قال "تعرضت لإصابة تمزق عضلي من الدرجة الثانية في دور المجموعات من دوري الأبطال، ولم يكن هناك وقت للعلاج لأن المباريات كانت بنظام الدورة المجمعة، وقد كنت ألعب المباريات فقط دون تدريبات، فقط راحة وعلاج بين المباريات، هذا أدى لتفاقم الإصابة وتحولها إلى الدرجة الثالثة".

"بقيت لفترة ألعب بالمسكنات، لكني لست نادمًا على هذا وعلى التضحية لأجل النصر، لم يُجبرني أحد على ذلك وأنا سعيد بما فعلت، فأنا ابن النادي".

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اللاعب أوضح أن مسيرته مع المنتخب المغربي لم تكن جيدًا لظروف عديدة، مؤكدًا أنه مازال يمتلك الطموح للعب بالقميص الوطني والتألق معه، كما أشار إلى أن مباراته ضد الباطن في ختام موسم 2018 -2019 هي الأفضل في مسيرته.

مضيفًا "مواجهة الباطن في الدوري السعودي هي الأفضل في مسيرتي مع النصر، إذ حسمنا بها لقب الدوري الاستثنائي وتُوجت بها بلقب الهداف التاريخي للدوري السعودي".

من هو اللاعب الذي يتمنى حمدالله أن يُحطم رقمه في الدوري السعودي؟

حمدالله أوضح أنه يتمنى للاعب واحد أن يُحطم رقمه التاريخي في الدوري السعودي كأفضل هداف في موسم واحد في تاريخ دوري المحترفين، وهو نجله محمد حال أصبح لاعب كرة.

إذ قال "أتمنى لابني أن يُصبح أفضل مني على جميع الأصعدة، وحال أصبح لاعب كرة قدم أتمنى له أن يُصبح أفضل مني، ولم لا أن يلعب لنادي النصر ويُحطم رقمي القياسي في الدوري السعودي".

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