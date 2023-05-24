لحمايته من العنصرية .. تين هاج يطلب من مانشستر يونايتد ضم فينيسيوس

هل يرحل فينيسيوس عن ريال مدريد؟

يترقب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ما ستسفر عنه أزمة البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، وما يتعرض له من عنصرية تمهيدًا لتقديم عرض له والحصول على خدماته.

ويتعرض فينيسيوس هذا الموسم لموجة من العنصرية بلغت ذروتها أمام فالنسيا بداية الأسبوع الحالي ليحظى اللاعب بدعم كبير من العالم كله ويلمح هو في تغريدة له لمحاربته العنصرية سواء داخل إسبانيا أو بعيدًا عنها، وهو ما اعتبره البعض تهديد منه بالرحيل.

وبحسب " Defensa Central" الإسباني فإن مانشستر يونايتد ومدربهم إريك تين هاج مهتم بالتعاقد مع فينيسيوس هذا الصيف إن قرر الرحيل عن ريال مدريد.

وتعاقد مانشستر آخر موسمين مع رافاييل فاران وكاسيميرو من ريال مدريد وتربط الناديين علاقة جيدة.

لكن ما قد يقف في وجه الصفقة هو تقدير البعض لها بما يقارب 200 مليون يورو وهو مبلغ لن قدر عليه مانشستر لأن وفقًا لتقارير سابقة فإن النادي سينفق 100 مليون إسترليني فقط لتجنب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.