النجم الفرنسي يمكنه الاستمرار في اللعب دون التجديد.

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان منفتح نحو فكرة جديدة تمامًا ستكون حلًا مثاليًا لكافة الأطراف في أزمة كيليان مبابي.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" سيمون ستون، والذي أكد أن النادي يدرس هذا الخيار الإضافي في الوقت الحال].

وأوضح أن باريس سان جيرمان لا يستبعد فكرة ترك النجم الفرنسي كيليان مبابي يرحل عن صفوفه في صفقة إعارة هذا الصيف على أن يرحل نهائيًا الموسم المقبل بالشكل الذي يريده.

هذه الفكرة ستمنح مبابي القدرة على اللعب خلال الموسم الجديد، بدلًا من التجميد الذي ينتظره على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان، كما ستجعل النادي العاصمي يستفيد ماليًا من إعارته.

جدير بالذكر أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي بحلول الصيف القادم وارتبط النجم الفرنسي بشدة باللعب لصالح ريال مدريد.