حل مبتكر من كوكاكولا لإرضاء رونالدو!

لقطة قد تحسم الجدل

أصبح المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حديث الجميع في يورو 2020، ليس فقط بسبب تسجيله ثنائية في المجر ولكن لأسباب أخرى.

مهاجم يوفنتوس أثار الجدل، بعدما أزاح زجاجة مياه غازية تخص شركة "كوكاكولا" الراعية للبطولة، واستبدلها بزجاجة مياه عادية.

وهو الأمر الذي دفع بعض رواد التواصل الاجتماعي، لابتكار الحل الأمثل لاجتياز هذه الأزمة.

ما هذا المقترح؟

صورة انتشرت اليوم، الجمعة، بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع "تويتر" كشفت عن الحل لأزمة رونالدو.

وجاء ذلك بعدما قام أحد المتاجر بلصق زجاجة مياة مع كل زجاجة مياه غازية تخص الشركة الراعية لليورو.

من تضامن مع رونالدو؟

النجم الفرنسي بول بوجبا تضامن مع ما فعله رونالدو حيث قام هو الآخر بنفس التصرف بأحد المؤتمرات الخاصة بفرنسا.

وأما أندري يارمولينكو نجم منتخب أوكرانيا مناصرة الرعاة بصورة طريفة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي بعد فوز منتخب بلاده على مقدونيا الشمالية بنتيجة 2-1، وهي المباراة التي تألق فيها مهاجم وست هام الإنجليزي، بتسجيل هدف وصناعة آخر.

وبعدما أنهى حديثه في المؤتمر الصحفي، قام يارمولينكو بجذب زجاجتي مياه غازية وزجاجة من الشركة التي أبعدها بوجبا نحوه، وقال: "هل يمكن أن أفعل شيئًا؟ رأيت رونالدو يقوم بذلك".

وأضاف ضاحكًا وهو يلتقط صورًا مع الزجاجات ويوجه حديثه إلى الرعاة: "أريد نقل زجاجتي المياه الغازية إلى هناك، ونقل الزجاجة الأخرى إلى هنا، حسنا اتصلوا بي".

اللاعب البلجيكي رادجا ناينجولان قام هو الآخر بالسخرية من رونالدو من خلال صورة نشرها على موقع "إنستجرام".

وبالنسبة لهاري كين مهاجم فقد قال:"من الواضح أن الرعاة يحق لهم الحصول على ما يريدون إذا دفعوا المال للقيام به".

وأكمل: "هذا ليس أمرًا فكرت فيه، لقد رأيت الأمر كثيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن إذا كنت صادقًا تمامًا فأنا أركز أكثر على المباراة القادمة، أكثر من أي أمر آخر".

كيف رد الاتحاد الأوروبي؟

رغب "يويفا" أن يؤكد على أهمية الرعاة لبطولاته، وأنهم أساسيون في إقامتها، وأنه لولاهم لما خرجت بطولة أمم أوروبا إلى النور.

وأصدر "يويفا" بيانًا أمس الخميس جاء فيه: "ذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرق المشاركة أن الرعاة ضروريون لإقامة البطولة، ولضمان تطوير كرة القدم في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك منافسات الشباب والنساء".

اقرأ أيضًا..