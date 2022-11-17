حليمة بولند تُعجب بقصة شعر ديناير وتقلده

قصة شعر نجم بلجيكا يثير إعجاب إعلامية كويتية

أبدت الإعلامية الكويتية الشهيرة حليمة بولند، إعجابها الشديد بقصة شعر البلجيكي جايسون ديناير مدافع فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي، خلال تواجده رفقة معسكر الشياطين الحمر.

ويتواجد منتخب بلجيكا حاليًا في الكويت، تمهيدًا لمواجهة منتخب مصر، في مباراة ودية مساء يوم الجمعة المقبل، في الاستعداد الأخير قبل المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

وأثناء تواجد بولند في فندق إقامة معسكر المنتخب البلجيكي في الكويت، قامت بتصوير لاعبي الشياطين الحُمر، وأبدت إعجابها بقصة شعر ديناير.

وكتبت عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" في صورة ديناير: "بسوي نفس شعره، عاجبني ستايل الشعر".

وقامت بولند بالتقاط صورًا تذكارية مع نجوم المنتخب البلجيكي، بالإضافة إلى الفرنسي تيري هنري مدرب الفريق.