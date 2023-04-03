حلم يعرض النادي لخطر .. كبير الأرجنتين يرد على أنباء ضم ليونيل ميسي

هل يرفض الجميع ليونيل ميسي حتى كبير الأرجنتين؟

علق خورخي بريتو، رئيس نادي ريفر بليت الأرجنتيني، بواقعية على إمكانية التعاقد مع قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، مؤكدًا أن ناديه قد يتعرض لخطر اقتصادي نظرًا لراتب ليو الكبير.

وينتهي عقد ليونيل مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التعاقد في أي وقت مع أي نادٍ فهو لم يجدد مع الفريق الذي تطلق جماهيره صافرات استهجان ضده. كما لم يعلن عودته لبرشلونة الذي رحل ميسي عنه وهو هدافه التاريخي قبل موسمين، وتتطلب عودته تقليص راتبه ليتوافق مع أوضاع برشلونة الاقتصادية التي كانت سببًا في رحيله عن النادي الكتالوني.

وسُئل رئيس ريفر بليت عن التعاقد مع ميسي فقال في تصريحات نقلتها TNT Sports الأرجنتينية: "أمر لا أراه ممكنًا. سقف أحلامنا ما هو ممكن دون تعريض النادي لخطر اقتصادي".

ويبدو حديث خورخي وكأنه يعلق على راتب ميسي الكبير الذي لن يتوافق مع ناديه.

وكان الحديث عن عودة ميسي للأرجنتين لنادي طفولته نيولز أولد بويز قد قوبل بإطلاق أعيرة نارية على متجر لعائلة زوجته تحذيرًا من العودة للعب في الأرجنتين، وسط استهجان كبير من الأوساط الرياضية هناك ومن رئيس البلاد شخصيًا.

وتبدو المملكة العربية السعودية أو الولايات المتحدة الأمريكية من بين الوجهات المحتملة لليونيل ميسي إن فشل في العودة لبرشلونة.