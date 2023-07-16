حلم مؤجل منذ سنوات .. نجم أتلتيكو مدريد يسعى للانتقال إلى برشلونة!

نجم أتلتيكو مدريد يواصل حلم ارتداء قميص برشلونة..

يواجه البرتغالي جواو فيليكس بداية صعبة للغاية خلال فترة التحضير للموسم الجديد رفقة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بعدما قضى النصف الثاني من موسم 2022-2023 معارًا إلى تشيلسي الإنجليزي.

ويبدو أن الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد لا يرغب في استمرار جواو فيليكس مع الفريق، حيث يتبادل الثنائي المناوشات الخفيفة خلال التدريبات، أو يتم استبعاد البرتغالي من بعض التمارين.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن جواو فيليكس يحلم في الوقت الحالي بأن يطرق نادي برشلونة أبوابه، حيث يتطلع البرتغالي إلى التخلص من جحيم سيميوني.

وحسب التقرير، فإن ذلك الحلم يعد مستحيلًا في الوقت الحالي، بالنظر إلى وضعية برشلونة الاقتصادية المعقدة التي لا تسمح له بالإنفاق القوي في سوق الانتقالات.

المهاجم البرتغالي يتوق ليصبح يومًا ما لاعبًا في برشلونة، وكان في عدة مناسبات على وشك التوقيع للنادي الكتالوني، لكن ذلك لم يحدث، ولا يبدو أن البرتغالي سيتخلى عن حلمه في أي وقت قريب.