حلم مورينيو وعملاق تركيا ينتظر أسدًا أطلسيًا.. أيوب الكعبي على أعتاب فناربخشة!

المهاجم المغربي تألق بشدة مع أولمبياكوس

أفاد الصحفي الفرنسي سانتي أونا بمعلومات هامة تخص مستقبل الدولي المغربي أيوب الكعبي نجم أولمبياكوس اليوناني.

وذكر أونا أن الكعبي أن نادي فناربخشه التركي بدأ مفاوضاته بالفعل لضم المهاجم المغربي البالغ من العمر 31 عامًا.

الكعبي قاد أولمبياكوس لتحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي بعد أن كان هداف البطولة وأهم لاعبيها على الإطلاق.

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فناربخشة بقيادة جوزيه مورينيو يطمح لجلب مهاجم مثل الكعبي، يستطيع قيادة آماله في الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.

وأكد أونا، أن الفريق التركي العملاق يطمح لإنهاء الصفقة خلال الأيام المقبلة، ولا يريد الانتظار أكثر في سوق الانتقالات.