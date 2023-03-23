حلم للجميع .. فينيسيوس يكشف عن الخطوة التدريبية القادمة لأنشيلوتي

نجم ريال مدريد يعلق على مفاوضات البرازيل مع أنشيلوتي

تحدث فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، عن أنباء اقتراب مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، من قيادة المنتخب البرازيلي خلفًا لتيتي.

وترددت أنباء قوية عن رغبة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في تعيين كارلو أنشيلوتي مدربًا للسامبا بالفترة المقبلة.

وقال فينيسيوس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة البرازيل ضد المغرب عن سؤال مفاوضات السامبا مع أنشيلوتي: "أعتقد أن جميع المدربين يرغبون في تدريب منتخب البرازيل، لأننا مجموعة جيدة للغاية وهو كذلك".

وتابع: "المنتخب البرازيلي بمثابة الأسرة لا يوجد مشاكل لدينا، والجميع يرغب في الشعور بالراحة هنا".

ويواجه منتخب البرازيل يوم السبت المقبل نظيره المغرب في طنجة، في مباراة ودية ضمن فترة التوقف الدولي وفي أول مباراة للفريق عقب استقالة المدير الفني تيتي، بعد توديع بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويقود المدرب رامون مينزيس، تدريب البرازيل بشكل رسمي لأول مرة بعد تعينه كمدرب مؤقت خلفًا لتيتي.